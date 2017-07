We zien, horen en lezen steeds meer over teken, maar zijn er ook effectief meer teken te spotten? “Een vraag die elk jaar terugkomt", zegt professor Katrien Lagrou, hoofd van het Laboratorium Klinische Bacteriologie en Mycologie van de KU Leuven. “In sommige landen zien we inderdaad een kleine toename, maar hier bij ons kunnen we dat voorlopig niet concluderen."

Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV), waar het publiek zelf tekenbeten kan aangeven, registreerde in 2016 9.700 beten. Het was het eerste volledige jaar waarvoor gegevens beschikbaar zijn, vergelijken met voorgaande jaren is moeilijk. Het aantal tekenbeten zegt natuurlijk ook niets rechtstreeks iets over het aantal teken.

"Naast het WIV-project is er ook een project met een groep zogenoemde huisartsenpeilpraktijken”, zegt professor Lagrou. “Die huisartsen houden cijfers bij over het aantal mensen dat zich op consultatie aanbiedt met een tekenbeet. Op basis van al die gegevens kunnen we momenteel niet zeggen dat het aantal teken toegenomen is. Wat niet wil zeggen dat we de situatie niet opvolgen.”