Zelfs occasioneel alcoholgebruik is schadelijk voor een ongeboren baby. Dat wijst een nieuw grootschalig onderzoek uit op Australische bodem. De studie toont aan dat het effect van alcohol op een ongeboren baby toeneemt per dosis, én er dus niet alleen is bij regelmatig alcoholgebruik. De onderzoeksbevindingen werden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift JAMA Pediatrics.

Er werden 415 baby's (195 meisjes en 220 jongens) onderzocht tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap. Bij de moeders die alcohol hadden gedronken, los van de hoeveelheid, ontdekten de onderzoekers miniscule afwijkingen in de gezichtjes van de baby. Die kleine afwijkingen, gelinkt aan het alcoholgebruik van de moeder tijdens de zwangerschap, worden ook omschreven als het foetaal alcoholsyndroom.