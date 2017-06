Het feit dat het gedrag teruggevonden werd zowel bij honden als bij wolven, zet grote vraagtekens bij het idee dat honden het concept geleerd zouden hebben omdat ze door ons gedomesticeerd zijn.

Uit de experimenten blijkt integendeel dat het gedrag waarschijnlijk geërfd is van een gemeenschappelijke voorouder van zowel de wolf als de hond.

"Het is veel aannemelijker om te zeggen dat dit iets is dat gedeeld werd van een gemeenschappelijke voorouder, dan te zeggen dat het twee keer ontstaan is in de loop van de evolutie, of dat het is voortgekomen uit de domesticatie", zei Essler.

Daarnaast versterkt de studie ook het idee dat er waarschijnlijk een link is tussen samenwerking en een afkeer voor onrechtvaardigheid.

Toch blijkt de impact van de mens op de honden niet volledig afwezig te zijn. Honden die als huisdier gehouden worden, blijken minder gevoelig voor een onrechtvaardige behandeling dan honden die in groep leven, waarschijnlijk door hun ervaringen met ons.

"Ik denk dat het duidelijk is dat er een invloed is, zowel van de domesticatie als van het samenleven met ons, aangezien we wel degelijk zien dat er een verschil is tussen honden die in een groep leven en honden die als huisdier worden gehouden", zei Essler op de BBC-website. "Het lijkt er op dat de ervaring van te leven met mensen, hen meer tolerant maakt tegenover onrechtvaardigheid die van de mens uitgaat."

Onze honden hebben dus blijkbaar geleerd dat mensen niet altijd consequent en rechtvaardig zijn tegenover hen, en ze hebben daarmee leren leven...

