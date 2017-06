De algemene relativiteitstheorie van de natuurkundige Albert Einstein vertrekt van de hypothese dat de ruimte flexibel is in de plaats van star, en dat zware objecten, zoals sterren en zeker sterrenstelsels, krommingen veroorzaken in de ruimte. Het wordt vergeleken met een zware bowlingbal die een deuk veroorzaakt in een zachte matras. De mate waarin een object de ruimtetijd vervormt, hangt af van hoe zwaar het object is. Een zwaardere bowlingbal zal een diepere indruk maken in de matras.

Een lichtstraal gaat normaal in een rechte lijn door de lege ruimte, maar als de straal in de buurt van een zwaar object komt, werkt de kromming van de ruimte die door het zware object wordt veroorzaakt, als een bocht in de weg, en doet ze de lichtstraal afbuigen van haar rechte lijn.

Einstein toonde aan dat deze afbuiging meer licht naar een waarnemer kan sturen, zoals een vergrootglas - een lens - het difuus licht van de zon kan focussen in een enkele felle vlek. Dit effect zorgt er voor dat het object in de achtergrond helderder lijkt, of het kan een ring van helder licht creëren rond het object in de voorgrond, die een "Einsteinring" genoemd wordt.

Astronomen hebben Einsteinringen en verre objecten die helderder werden, waargenomen in gevallen waar extreem zware "lenzen" in de voorgrond, zoals hele sterrenstelsels, het lenseffect creëren. In onze eigen Melkweg zien astronomen, als een ster voorbij een andere schuift, een korte "opflakkering" van de ster die het verst staat, omdat de dichterbij gelegen ster werkt als een lens, en meer van het licht van de verste ster afbuigt naar de aarde. Dit effect, dat microlens-effect genoemd wordt, wordt gebruikt om exoplaneten op te sporen, en men zoekt er ook mee naar donkere materie, zwarte gaten en bruine dwergen.