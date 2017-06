Het onderzoeksteam nam dan vervolgens het toxine zoals het van nature voorkomt, en paste de opbouw van de proteïne zodanig aan dat het toxine uitsluitend dit ene tumor-antigen ging opsporen.

"De echte innovatie hier is dat we iets omgevormd hebben dat ontdekt was in een onderzoeksprogramma naar voedselvergiftiging door een besmettelijke ziekteverwekker, en dat we in staat waren het te gebruiken als een middel om mogelijk tumor-antigenen te ontdekken", zei Jennings in Science Magazine.

"Er is een gezegde in de wetenschap dat toeval een voorbereide geest gunstig gezind is, en omdat we in het instituut zowel werken aan infectieziekten als aan kankeronderzoek, was er een kruisbestuiving van ideeën en mogelijkheden."

"Het verbaasde ons erg hoe goed het aanpassen van de proteïne werkte, en we waren in staat om de bindingseigenschappen die nutteloos waren vanuit een diagnostisch oogpunt, te verwijderen, en de proteïne zo om te bouwen dat ze volkomen specifiek gericht is op het doel, het tumor-antigen", zei Jennings.

Jennings zei wel dat er nog meer onderzoek nodig is, maar dat dit nieuwe instrument het potentieel heeft om een groot aantal verschillende kankers op te sporen, en dat het veel gevoeliger dan andere methoden.