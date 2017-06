Uit eerder onderzoek is al gebleken dat bepaalde zenuwbanen in de hersenen zich anders ontwikkelen in kinderen met een broer of zus die ASS heeft, in vergelijking met kinderen die geen familiaal risico meedragen. Het verschil in die ontwikkeling is al zichtbaar vanaf de leeftijd van 6 maanden.

Wetenschappers van enkele Amerikaanse universiteiten hebben nu onderzoek uitgevoerd bij 59 baby's van een half jaar oud. 59 specifieke baby's: ze hadden elk een oudere broer of zus waarbij de diagnose ASS gesteld was, een factor waarvan geweten is dat die het risico verhoogt.

Bij alle baby's werd een MRI-scan van hun hersenen gemaakt terwijl ze sliepen. Die scan onderzocht telkens 230 hersengebieden en de 26.335 neurologische verbindingen daartussen. Twee jaar later onderzochten de wetenschappers de baby's -peuters intussen- opnieuw. Op die leeftijd was bij 11 kinderen de diagnose ASS gevallen.