Voedingsdeskundigen wijzen op de gevaarlijke neveneffecten van het dieet. "Sommige mensen gebruiken kalmerende geneesmiddelen, zoals benzodiazepines, om te kunnen inslapen. Dat werkt verslavend op lange termijn", verduidelijkt dokter Tracey Wade aan de Flinders Universiteit in Australië. "Zo ga je je lichaam niet alleen in een 'kunstmatige' slaapmodus brengen, je zal na enkele maanden ook steeds meer slaappilletjes moeten innemen om hetzelfde slaapeffect te genereren."

"Bovendien kan je geen normaal leven leiden als je 20 uur per dag slaapt. Het is ongezond voor je lichaam én voor je sociale leven. Sociaal isolement kan uiteindelijk aanleiding geven tot een depressie, en een depressie kan dan weer een ongezond eetpatroon in de hand werken. Het komt er dus eigenlijk op neer dat het "schone slaapster-dieet" een omgekeerd effect teweegbrengt.

Volgens Wade volgen voornamelijk mensen die kampen met een eetstoornis, of die zich slecht in hun vel voelen, het dieet. "Zich slank slapen is de ultieme ontsnapping aan de werkelijkheid, maar het lost de gezondheidsproblemen niet op."