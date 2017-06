Winston Churchill zei het al in 1943, toen hij het had over de restauratie van het door een bom vernielde House of Commons: "We vormen onze gebouwen en daarna vormen onze gebouwen ons." Meer dan 70 jaar later zou hij ongetwijfeld blij zijn te horen dat neurowetenschappers en psychologen veel bewijs gevonden hebben dat zijn theorie ondersteunt. BBC lijstte enkele bevindingen op.

Het is intussen wetenschappelijk bewezen dat gebouwen en steden onze gemoedstoestand en ons welzijn kunnen beïnvloeden. En dat de gespecialiseerde cellen in de hippocampus-zones van de hersenen zijn aangepast aan de ruimtes waarin we wonen.

Toch wordt er soms nog te weinig aandacht besteed aan de omgeving waarin we leven. Er zijn alvast vier factoren die wel degelijk tot een betere levenskwaliteit kunnen leiden als er op een goede manier mee omgegaan wordt. Dankzij psychologische studies hebben we een veel beter zicht op welke stedelijke omgevingen en elementen mensen stimulerend vinden.