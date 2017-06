Sterrenkundigen ontdekten de planeet al in 2014. "Geloof het of niet, maar we hadden er maar liefst 3 jaar voor nodig om te bevestigen dat dit bijzonder raadselachtige verschijnsel een planeet was die rond zijn ster draaide", vertelt professor Scott Gaudi van de Ohio State University aan de BBC. "We kennen intussen wel de afmetingen van de planeet. De planeet is namelijk twee keer zo groot als Jupiter."

Volgens Gaudi is de planeet erg zeldzaam. "De massa van de planeet is vergelijkbaar met enkele andere planeten, maar de atmosfeer is er een die we nog nooit hebben gezien, vooral als we kijken naar de enorme dagtemperaturen van zo'n 4.300 graden die er worden gehaald."