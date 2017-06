De patiënten werden twee keer geëvalueerd in een periode van 8 jaar. Na 8 jaar was 5,3 procent van de vrouwen die geregeld hadden gesport, overleden. In de andere groep vrouwen was 11,5 procent overleden. Van de sportende vrouwen was 12,1 procent hervallen, tegen 17,7 procent van de inactieve vrouwen.

Het onderzoek is nog niet gepubliceerd, maar is wel veelbelovend. De meeste vrouwen in de sportende groep kozen vooral voor een lichte sport zoals wandelen, zegt onderzoekster Sandi Hayes. "Enige vorm van lichaamsbeweging is beter dan geen, en meer bewegen is beter dan minder." Volgens haar hebben studies in het verleden al gewezen op een gelijkaardig effect bij andere kankers.