"In een scenario waar alles business as usual blijft, waarin we niks doen, zullen de oceanen tegen 2025 1 ton plastic afval bevatten voor elke 3 ton vis. Tegen 2050 zwemt er zelfs meer plastic rond in zee dan vis." Allesbehalve goede vooruitzichten dus. Guterres roept op tot actie.

"Tegenstrijdige belangen over territorium en natuurlijke rijkdommen hebben ons te lang tegengehouden om onze oceanen op te ruimen en weer gezond te maken. We moeten ons kortetermijndenken, onze kortetermijnwinst, opzijzetten om een catastrofe op lange termijn te vermijden. Door onze oceanen te verzorgen en er duurzaam mee om te springen, bewaren we het leven zelf."

"We moeten het tij keren en de problemen oplossen die we zelf veroorzaakt hebben."