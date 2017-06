De tempel van Uluwatu is een populaire toeristische trekpleister, niet het minst door de populatie Java-apen, ook wel langstaartmakaken (Macaca fasciularis) genoemd. Al moet je wel op je hoede zijn: de apen gaan aan de haal met alles waarmee je iets te nonchalant omspringt. Wie zijn smartphone, bril of pet terug wil, slaagt daar meestal maar in door hen voedsel aan te bieden.

De Uluwatu-tempel is de enige plaats in Bali waar je stelende apen tegenkomt. Vrij uniek gedrag dus. Dat doet gedragsbiologen en andere wetenschappers vermoeden dat het criminele gedrag aangeleerd is, niet aangeboren. Tot nu toe was de "apenmaffia" in Bali echter nog nooit wetenschappelijk onderzocht. Fany Brotcorne, gedragsbiologe aan de universiteit van Luik, gespecialiseerd in primaten, was geïntrigeerd. Hoe zijn de apen op het idee van een ruilhandeltje met toeristen gekomen, hoe heeft het gebruik zich verspreid?

Gedurende vier maanden volgde ze vier groepen apen die in de buurt van de tempel wonen. De twee groepen die de meeste tijd doorbrachten in de buurt van toeristen, waren de grootste "misdadigers": ze stalen vaker en waren bijzonder bedreven in het "ruilen": geef mij een cracker en ik geef jouw gsm terug. De groepen met de meeste mannetjesapen, die meer "vatbaar" zijn voor risicogedrag, scoren ook hoger op de criminaliteitsschaal.

Het is opvallend hoe goed de apen weten wat ze willen. Brotcorne en haar team maakten filmpjes van de ruilhandeltjes, te zien op de website van het vakblad Primates, waar het onderzoek gepubliceerd is. Als toeristen proberen hun gestolen goed terug te krijgen door de apen iets aan te bieden dat géén voedsel is, weigeren ze pertinent. Pas als ze eten krijgen, laten ze alles vallen.