Volgens schattingen zal de zeespiegel met 10 centimeter stijgen als al het ijs dat de Larsen C-plaat nu op zijn plaats houdt op het land, in de zee zou terechtkomen.

In de noordelijke delen van Antarctica zijn de laatste jaren verschillende ijsplaten uit elkaar gevallen, onder meer de Larsen A-plaat die in 1995 verbrokkelde en Larsen B, die in 2002 volgde. Andrew Fleming, een stafhoofd bij de Britsh Antarctic Survey die ook de Larsen C in het oog houdt, zei in januari dat het ijs ontdooit zowel door warmere lucht boven de plaat als door warmer water eronder.

"De Larsen B versplinterde zoals veiligheidsglas in een auto in duizenden en duizenden stukjes. Ze verdween in de loop van zowat een week", zo zei hij. Dat gebeurde nadat er eerst een ijsberg afgekalfd was van de plaat. Het is niet gezegd dat hetzelfde ook bij de Larsen C-plaat zal gebeuren, maar wetenschappers maken zich wel zorgen en zeggen dat wat overblijft van de plaat minder stabiel zal zijn.