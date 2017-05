"Dit is fundamenteel onderzoek over de zon", legt Berghmans de reden voor de missie uit. "We begrijpen de atmosfeer van de zon slecht. Die is veel warmer dan het zonneoppervlak zelf. Daarover bestaan theorieën, maar niemand weet precies hoe het zit. Het is alsof je steeds verder wegloopt van een verwarmingstoestel terwijl je het steeds warmer krijgt. Dat gaat tegen de intuïtie en de fysica in, dus moet iets in die atmosfeer aan de hand zijn dat we niet helemaal begrijpen."

"Deze missie heeft geen directe impact op het dagelijkse leven, maar indirect bestaat die wel. Naast het weer op aarde bestaat zoiets als ruimteweer. Dat is de invloed van de zon op de omgeving en het geomagnetische veld van onze planeet. Zonnestormen, magnetische stormen, het noorderlicht, gps-storingen: voor heel dit boeltje is de zonneatmosfeer verantwoordelijk. Het is dus van groot belang dat we begrijpen wat daar precies aan de hand is."