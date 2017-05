Een van de bekendste ziekenhuisbacteriën is MRSA, dat aanvankelijk alleen in ziekenhuizen voorkwam. Als deze bacterie in een ziekenhuis wordt gevonden, dan wordt meestal een quarantaine afgekondigd om verdere verspreiding te voorkomen omdat een infectie met MRSA steeds moeilijker te bestrijden is. Een van de weinige anbibiotica die nog lijken te werken tegen MRSA is vancomycine, een soort van laatste redmiddel.