Uit onderzoek blijkt dat het rif in 2016 maar liefst 29 procent van het koraal in ondiepe wateren is kwijtgeraakt. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar werd gedacht. De Australische overheid schatte het aandeel afgestorven koraal in 2016 namelijk op 22%. Vooral het noorden van het rif zou toen zwaar beschadigd zijn geraakt. Ook op grotere diepte zou het koraal in de problemen zijn gekomen, maar het is voorlopig niet mogelijk om systematisch vast te stellen hoeveel koraal daar precies is afgestorven.

Onderzoekers zitten met de handen in het haar. "Ook dit jaar wordt er een gelijkaardige schade verwacht", aldus voorzitter van het Great Barrier Reef Marine Park, Russell Reichelt. Bovendien is de snelle verbleking van het rif, dat al voor 70 procent getroffen is, waarschijnlijk onherstelbaar. Wetenschappers verwachten namelijk dat het noordelijke deel zo'n tien tot vijftien jaar nodig heeft om te herstellen. Doordat het koraal echter verder zal verbleken, is het nog maar de vraag of het beschadigde koraal ooit opnieuw gezond kan worden.