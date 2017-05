De behandeling is niet pijnlijk, zegt professor Desloovere, en ze duurt een uur of twee uur. Men zit in een kamer waar de druk langzaam wordt opgevoerd, wat te vergelijken is met zitten in een vliegtuig, en als de druk dan voldoende hoog is, kan men rustig zuurstof ademen door het masker. Daarna wordt de druk langzaamaan opnieuw verlaagd.

Meestal duurt de behandeling tien dagen, waarbij men elke dag cortisonen krijgt, steeds een lagere dosis, en een behandeling in de drukcabine. Als er na tien dagen nog geen duidelijk resultaat is, kan de behandeling nog met vijf dagen verlengd worden.

Als de behandeling op tijd gestart is, is de kans op herstel zo'n 85 procent, zegt Desloovere. Als er blijvend letsel is, als de haartjes gescheurd zijn, dan gaat het meestal om relatief beperkt gehoorverlies, en ook een piep- of fluittoon die meestal op de achtergrond blijft, maar die op bepaalde ogenblikken ook luider kan worden.