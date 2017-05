De onderzoekers dissecteerden ook de poten en al hun bevindingen leiden tot de conclusie dat een flamingo zijn gewicht passief, zonder spieractiviteit, op een poot kan laten steunen. Anderzijds blijkt het bijna onmogelijk te zijn voor de dieren om op twee poten een stabiele, uitgebalanceerde houding aan te houden, en ze moeten daarbij meer spierenergie gebruiken.

De verklaring daarvoor ligt blijkbaar in het gewicht van de vogels. Als een flamingo op een poot staat, dwingt zijn lichaamsgewicht de gewrichten in zijn been in een vaste schikking. Door de dode flamingo's te laten bewegen, merkten de onderzoekers dat er een groep van spieren en ligamenten moet zijn, die in elkaar klikken en zo blijven, in het middelste deel van de poot.

Zoiets wordt een "stay apparatus" genoemd, en het is een dergelijke combinatie van spieren, pezen en ligamenten die bijvoorbeeld een paard toelaat van rechtopstaand te slapen. Het stay apparatus weerstaat bepaalde soorten bewegingen en houdt de flamingo stabiel, zonder dat die zijn spieren moet gebruiken. Dat lukt alleen als de poot recht onder het lichaam geplaatst is, wat de positie is die de vogel van nature aanneemt. En het werkt zelfs beter als de flamingo slaapt omdat die dan minder beweegt, en er dus minder variatie is in de krachten die op de poot inwerken.

Het is de eerste keer dat er bewijs gevonden wordt voor een passief, door de zwaartekracht aangedreven mechanisme om het lichaamsgewicht te ondersteunen in het middenste pootgewricht van een vogel, zeggen de onderzoekers.