Bestuurders kunnen voorzorgen nemen om te vermijden dat ze bevangen worden door de hitte. De meest voor de hand liggende is uiteraard de airco van de auto in te schakelen, als de auto daarmee uitgerust is.

Wie geen airco heeft, rijdt best niet meteen weg in een snikhete auto. Als het buiten 30 graden is, kan het in de auto makkelijk tussen 40 en 50 graden worden, wat zeer warm is. Daarom is het verstandig de auto te ventileren voor het vertrek, door de ramen enkele minuten op voorhand open te zetten. Als men daarna vertrekt met open ramen, zal een briesje nog sneller voor verdere verkoeling zorgen.

Daarnaast is het belangrijk voldoende te drinken. Op die manier zorgt men voor enige verkoeling, en loopt men minder kans om gedehydrateerd - uitgedroogd - te raken, en dus ook minder kans om bevangen te raken door de hitte.

Ook is het belangrijk om niet te lang aan een stuk te blijven rijden. Als u moe of ongemakkelijk wordt van de hitte, is het beter te stoppen en uit te stappen, verkoeling te zoeken, en daarna opnieuw te vertrekken.

Wat eveneens veel verschil maakt, is de kleur van de auto, maar in de meeste gevallen zal het bij een hittegolf wellicht te laat zijn om daar nog iets aan te doen. Een donkere auto wordt in de zon al snel zo'n 10 graden warmer dan een lichte auto, en dat maakt uiteraard een groot verschil.