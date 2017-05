Het is u misschien ook al opgevallen: een gemiddeld wijnglas op restaurant of in uw servieskast wordt steeds groter. Dat is ook Theresa Marteau, directeur van het onderzoekscentrum voor gedragswetenschappen aan de universiteit van Cambridge niet ontgaan. Wetenschappers vergeleken servies uit de 18e eeuw van het Ashmolean-museum in Oxford, met wijnglazen uit de 19e eeuw afkomstig van Buckingham Palace met glazen die recent worden verkocht in interieurwinkels. Dat wijnglazen door de eeuwen heen spectaculair gegroeid zijn, is glashelder.

Vooral in de jaren 90 is de inhoud van het gemiddelde wijnglas aanzienlijk toegenomen, van 65 ml in de 18e eeuw tot 450 ml nu, bijna zeven keer zo veel. En de grootte is belangrijk zo blijkt: grotere glazen doen ons effectief meer consumeren, zoals we een groter bord vaak voller scheppen dan een kleiner. Wetenschappers hebben eerder al aangetoond dat er een link bestaat tussen grotere borden en overgewicht. Een vaak geciteerde dieettip is niet toevallig om te eten uit een kleiner bord.