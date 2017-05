Maar onlangs gaf het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA ruwe data vrij van de exoplanetenjager die de Keplertelescoop is. Onder meer een team van de universiteit van Bern en collega's van onder andere de Universiteit van Luik, stortten zich razendsnel op de tussen december en maart vergaarde gegevens.

Niettegenstaande de Kepler niet werkt zoals het hoort, slaagden de wetenschappers er toch snel in de data te ijken. Er was maar één resultaat mogelijk: TRAPPIST-1H draait in 18,764 dagen rond de ster die veel kleiner en kouder is dan onze zon. Terwijl de exoplaneet een iets kleinere straal dan de aarde heeft, bedraagt de temperatuur minus 100 graden.

Voorts bleek, volgens een publicatie in Nature Astronomy, dat de zeven planeten als een "halsketting" rond de ster zijn gealigneerd, en interageren. De dwergster zelf draait in 3,3 dagen rond haar as, en lijkt iets ouder dan voorheen aangenomen.

TRAPPIST is een programma dat op gang is gebracht door Michaël Gillon van de Universiteit van Luik (ULG) en Didier Queloz van de Universiteit van Genève. Gillon behoorde ook tot het Luikse team dat de Kepler-data uitwerkte, samen met Catarina Fernandes, Valérie Van Grootel, Emmanuël Jehin en Pierre Magain.

Een grote openstaande vraag is de samenstelling van de atmosfeer van de planeten rond TRAPPIST-1. Een antwoord kan komen van de opvolger van de Hubble-telescoop, de James Webb, die na jarenlang uitstel eind volgend jaar de ruimte zou ingaan. Dan kan ook duidelijk worden of er op de planeten water- of andere moleculen zijn die leven mogelijk maken.