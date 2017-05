Om in slaap te vallen, moet je kernlichaamstemperatuur dalen. Je lichaam regelt dat door het uitzetten van de bloedvaten in je huid. Die geeft dan meer warmte af, vooral via de uiteinden van je lichaam: je hoofd, je handen en je voeten. Met als gevolg dat je lichaamstemperatuur daalt. Hoe krijg je dat makkelijker voor elkaar in warme zomernachten?

Neem een koude douche nét voor je gaat slapen

Gewoon net iets kouder dan aangenaam is. Zo koelt je lichaam even af, net genoeg om in slaap te kunnen vallen. Maar douch weer niet te koud, dan moet het lichaam weer hard werken om op te warmen.

Dit werkt door voor de rest van je lichaam. Leg je kussensloop even in de diepvries. Rol een koelelement in een handdoek of je kussensloop. Vul een warmwaterkruik met koud water voor een frisser gevoel. Ja, dat kan.

Als je voeten onder je deken of laken uit steken, kan de warmte je lichaam via je voeten verlaten. Sokken nat maken met koud water en zo in bed kruipen kan ook al eens helpen.

Slaap je met twee (of meer) personen in hetzelfde bed, dan produceer je meer warmte en zweet je meer.

Een dun zomerdekbed met vulling en tijk van natuurproducten zoals dons of katoen is de beste optie. Katoen neemt vocht (zweet!) makkelijk op én laat lucht door. Dit in tegenstelling tot synthetische dekbedden en lakens van satijn of zijde.

Hoe warmer buiten, hoe minder kleren in bed, het lijkt logisch. Maar is dat wel zo? Als je naakt slaapt en je lichaam koelt 's nachts af, dan krijg je het koud. Je gaat van positie wisselen om weer op te warmen, met een verstoorde nachtrust tot gevolg. Bovendien zorgt (iets van) kleding ervoor dat het klammige nachtzweet niet op je lichaam blijft plakken. Als je tenminste kiest voor losse pyjama's, T-shirts of slaapkleedjes van katoen.