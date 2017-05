Auteur Nick Obradovich vond inspiratie voor zijn onderzoek toen hij werkte aan zijn doctoraat politieke wetenschappen aan de University of California in San Diego. In oktober 2015 heerste daar een hittegolf. Obradovich slaagde er maar niet in deftig te slapen, lag te woelen en te draaien in zijn bed en vond 's nachts amper verkoeling. Ook op de campus merkte hij dat heel veel medestudenten er in die periode maar verfomfaaid én bovendien erg knorrig bij liepen. Wat hem leidde naar de vraag: heeft iemand al eens onderzocht of klimaatopwarming ook gevolgen heeft voor de slaap, en zo ja, welke zijn dat dan?

Het onderzoek is volgens de auteurs het tot nog toe grootste dat een link legt tussen onvoldoende slaap en ongebruikelijk warme temperaturen 's nachts, en dat in verband brengt met de verwachte opwarming van het klimaat. Gegevens van 765.000 Amerikanen, verzameld tussen 2002 en 2011 in een bevolkingsonderzoek naar gezondheid (de zogenoemde "Behavioral Risk Factor Surveillance Survey"), en gegevens over "slechte nachten" te wijten aan hoge temperaturen, werden gekoppeld aan weerdata. Op basis daarvan voorspelden de auteurs de effecten van de klimaatopwarming op slaap en slaapkwaliteit.

Belangrijkste conclusie: een abnormale stijging van de nachtelijke temperatuur met 1 graad Celsius vertaalt zich in 3 nachten van onvoldoende slaap per 100 personen per maand. Oftewel: als de nachtelijke temperatuur gedurende 1 maand 1 graad hoger ligt dan gemiddeld, komt dat overeen mer 9 miljoen slechte slaapnachten per maand voor de hele Amerikaanse bevolking, of 110 miljoen per jaar.