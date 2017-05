Juno is ook ontworpen om de magnetosfeer aan de polen te bestuderen, en de oorsprong van de krachtige aurora's van Jupiter, het noorder- en zuiderlicht. Die poollichten worden veroorzaakt door deeltjes die energie oppikken en op de moleculen van de atmosfeer botsen. Uit de eerste waarnemingen van Juno valt af te leiden dat het proces op Jupiter anders lijkt te werken dan op aarde.

Juno draait in een polaire baan rond Jupiter - over de polen -, en het grootste deel van elke omwenteling blijft de sonde een flink eind weg van de gasreus. Om de 53 dagen echter komt haar baan dichter bij Jupiter, van boven de noordpool, en dan volgt een twee uur durende voorbijgang van de noordpool naar de zuidpool, waarbij de acht wetenschappelijke instrumenten van Juno gegevens verzamelen en de JunoCam foto's neemt. Het downloaden van de zes megabytes aan data die gedurende die transit verzameld worden, kan anderhalve dag duren.

"Om de 53 dagen, scheren we schreeuwend voorbij Jupiter, en worden we bespoten door een brandweerspuit van wetenschap over Jupiter, en er zit altijd iets nieuws bij", zei Scott Bolton. "Op onze volgende scheervlucht op 11 juli, zullen we recht over een van de meest iconische zaken uit het hele zonnestelsel vliegen, iets dat elk schoolkind kent, de Grote rode vlek van Jupiter. Als iemand tot op de bodem kan uitzoeken wat er gebeurd onder die reusachtige, kolkende, rode wolken, is het wel Juno en haar wetenschappelijke instrumenten die door de wolken kunnen doordringen."

"We zijn opgewonden dat we deze eerste ontdekkingen kunnen delen, die ons helpen beter te begrijpen wat Jupiter zo fascinerend maakt", zei Diane Brown, de leider van het Juno-programma in het NASA-hoofdkwartier in Washington. "Het was een lange reis naar Jupiter, maar deze eerste resultaten tonen al aan dat het het geld meer dan waard was."