De wetenschappers verwachtten dit jaar cicaden te zien van Brood VI in de staten South Carolina en Georgia, wat ook gebeurd is, maar tot hun verrassing verschenen er ook cicaden van Brood X in North Carolina, Virginia, Maryland, District of Columbia, Okio en Indiana. Vier jaar te vroeg.

Experten denken dat het warmere klimaat, met meer warme weken per jaar waarin de ondergrondse nimfen kunnen groeien, sommige cicaden er toe kan brengen om bovengronds te komen nog voor het normale tijdstip voor hun broedsel, hun "brood".

"De temperatuur is alles", zegt Marlene Zuk in Scientific American. "Als de temperatuur verandert, voelen insecten niet enkel warmte of kou. Hun hele lichaam functioneert dan niet normaal." Zuk is een entomoloog - insectendeskundige - aan de University of Minnesota.

En de nimfen van de cicaden groeien mogelijk zo snel tot een "drempelgrootte", dat hun biologische klok het tijdstip om te verschijnen verkeerd berekent, volgens Keith Clark, een bioloog en expert op het gebied van cicaden aan de Indian University Bloomington.

Om die klok te kalibreren, gebruiken de periodieke cicaden waarschijnlijk een reeks verschillende aanwijzingen uit hun omgeving, zoals de veranderende seizoenen en de temperatuur van de grond, zo zegt Clark. De nimfen voeden zich onder de grond met de xyleemvloeistof, een soort van sap, uit de wortels van bomen, en veranderingen in de samenstelling van het sap als de bomen bladeren krijgen in de lente, kunnen de nimfen ook helpen om het verstrijken van de tijd te meten. Entomologen kwamen tot die conclusie in 2000, toen ze de bloeicyclus kunstmatig versnelden bij perzikbomen waarin nimfen van cicaden leefden. Die nimfen waren 15 jaar oud, en door de versnelling werden ze misleid om een jaar te vroeg te voorschijn te komen.