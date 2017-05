Dat hoeft ook niet te verwonderen want de ramadan is wel een zeer aparte manier van vasten, en moslim eten veel tijdens de ramadan. Bovendien is de islamitische Hijra-kalender een maankalender, waardoor het islamitische jaar elk jaar 11 dagen vroeger begint. Daardoor kan de ramadan in elk seizoen van het jaar vallen, in een cyclus van 33 jaar, en dat maakt uiteraard een enorm verschil wat de lengte van de dagen en de nachten betreft.

Morgen is het in Brussel iets meer dan 16 uur licht, in december is dat iets minder dan 8 uur. En ook de breedtegraad speelt een rol: op de evenaar zijn dag en nacht vrijwel even lang, in de poolgebieden duurt de dag in de zomer wel 22 uur, meteen de reden waarom moslims in die streken zich mogen richten op de dag- en nachturen van Mekka en Medina, of op die van de meest nabijgelegen gematigde streek.

Uiteraard maakt het een groot verschil of men 8 of 16 uur lang vast, en of men in de warme zomer of in de koude winter niet drinkt overdag. Daarnaast vormen moslims een grote en gevarieerde populatie, met aanzienlijke culturele verschillen en verschillen in dieet, zowel voor als tijdens de ramadan.

Tenslotte speelt ook het feit dat moslims niet mogen roken tijdens de dag een rol, bij de rokers uiteraard, en ook dat men doorgaans overdag geen geneesmiddelen tot zich neemt, is van invloed. Dat alles maakt dat verschillende studies verschillende resultaten geven, en dat er geen al te duidelijk beeld verschijnt over wat de ramadan nu met iemands lichaam doet.