De technologie om CO2 op te vangen en te hergebruiken kan nog verder worden doorgedreven. In de studie “De chemische weg naar een CO2-neutrale wereld” stelt professor scheikunde Johan Marten van de KU Leuven, dat je van CO2 ook brandstoffen kan maken.



“Je kan het een synthetische biobrandstof noemen die schoner is dan gewone brandstof en die wordt geproduceerd met energie uit zon, wind of water. Dat kan ethanol zijn of zelfs aardgas of benzine.” Maar dan zit je weer met een verbranding en dus met broeikasgassen. Toch denkt Martens dat er altijd wel verbrandingsmotoren zullen zijn.



“Denk maar aan vliegtuigen, vrachtwagens en schepen, daar is nog geen oplossing voor gevonden. Maar wat je wel kan doen is op grote schaal met speciale filters CO2 uit de lucht halen en hergebruiken. Die installaties bestaan al en zijn veel sneller en efficiënter dan de natuur."

"Een belangrijke hefboom om deze technologie verder te ontwikkelen, is een CO2-taks. In ieder geval, in Vlaanderen komt er een strategisch onderzoekscentrum. Daar zullen universiteiten, bedrijven en instellingen als de VITO verder onderzoek doen naar de nieuwe technologieën om broeikasgassen af te vangen en te verwerken. En dat is veelbelovend.”