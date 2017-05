"We gaan op zoek naar hoe genen reageren op een stressreactie. Daaruit willen we dan afleiden of iemand kampt met een burn-out of met een andere zenuwaandoening zoals depressie", legt professor Arbeidsgeneeskunde Lode Godderis uit in "De Ochtend" op Radio 1. "We gaan ons focussen op twee soorten genen: een groep van genen die een rol speelt bij stressreacties en een andere groep die een rol speelt bij de regeling van ons gemoed en gedrag."

Het DNA uit het bloed zal gebruikt worden als surrogaat voor hersencellen, aldus professor Godderis. "We moeten nog bijkomend testen of hetgeen wij zien in het bloed overeenkomt met het hetgeen wat we kunnen verwachten in de hersenen. Maar we hebben al indicaties dat zo'n bloedmerker kan werken."

Momenteel stellen dokters bij patiënten een burn-out vast op basis van een vragenlijst en ziektekens. "Dat is de uitdaging bij burn-outs: er bestaan tot op heden geen diagnostische criteria. We hebben dus nood aan zo'n bloedmerker, want er bestaat geen consensus binnen de medische wereld over de diagnose van burn-out. Officieel kan je burn-out momenteel niet vaststellen", aldus professor Godderis. Het is wel niet de bedoeling dat de bloedtest alle andere klinische testen zal vervangen.

Volgens de professor is het belangrijk om een burn-out objectief te kunnen vaststellen om goed een onderscheid te maken met een depressie. "Die twee aandoeningen lijken goed op elkaar, maar voor de behandeling zijn er belangrijke verschillen. Een burn-out mag je net niet behandelen met antidepressiva."