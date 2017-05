De evolutie van de baleinwalvissen -waartoe de blauwe vinvis behoort- werd aan de hand van fossiele schedels onderzocht door een Amerikaans team van onderzoekers.

En wat bleek? De baleinwalvis was eigenlijk relatief klein tot de laatste drie miljoen jaar (terwijl ze al 36 miljoen jaar bestaat) én was nog nooit zo groot als vandaag. De oorzaak lag bij de groeiende ijskappen in het noordelijk halfrond, aldus de onderzoekers. Die hadden namelijk een grote invloed op het voedsel voor de walvissen.

De ijskappen zorgden ervoor dat er koud water in de oceaan spoelde en net door die koude stroom ging het voedsel van de walvissen zich meer concentreren. Belangrijk, want voor baleinwalvissen is niet zozeer de hoeveelheid van voedsel, maar wel de concentratie van voedsel belangrijk. Zij filteren namelijk hun voedsel met hun baleinen uit het water.

"Hoe meer voedsel je in een keer kan opnemen, hoe minder energie het je kost", zegt onderzoeker Graham Slater aan The Guardian. "En als je groot ben, kan je meer energie opnemen. Je hebt een grotere tank om je te brengen waar je maar wil." Die verandering in voedselvoorziening zou er dus voor hebben gezorgd dat de walvissen zo reusachtig werden.