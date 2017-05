"We moeten ons daar zorgen over maken, omdat die insecten een belangrijke rol vervullen in onze natuur. Insecten zijn namelijk voedsel voor de vogels, de vleermuizen en andere diersoorten. Zonder insecten werkt de natuur niet én kunnen wij niet overleven", verduidelijkt Wim Veraghtert van Natuurpunt in "De ochtend" op Radio 1.

Als oorzaken van die achteruitgang denkt Veraghtert onder meer aan de verandering in het landgebruik, zoals het grootschalig gebruik van pesticiden. Ook de massa stikstof die neerdaalt op onze natuur heeft een nefaste invloed op de kwaliteit van hun overgebleven leefgebieden. Tel daar nog de klimaatverandering bij en je hebt een dodelijke cocktail", aldus Veraghtert. "We hebben nood aan meer natuurgebieden en een betere luchtkwaliteit. Zo kunnen we misschien het tij nog doen keren."

"Ook elders in Europa horen we onrustwekkende signalen", zegt Veraghtert. "In Groot-Brittannië gebeurt er al lang gestandaardiseerd onderzoek naar insecten. Uit het nachtvlindermeetnet dat daarvan deel uitmaakt, blijkt dat een aantal nachtvlindersoorten die nog steeds (vrij) algemeen zijn, een achteruitgang van meer dan 70 procent kenden. En ook bij ons is er niet veel reden voor optimisme."