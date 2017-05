In België is de ziekte zo goed als onder controle.

Het hele onderzoek is dan ook behoorlijk indrukwekkend. De komende dagen krijgt de eerste deelneemester stelselmatig het gezelschap van andere proefpersonen. Zij zullen telkens eerst het nieuwe (orale) poliovaccin toegediend krijgen. "In België is de ziekte door de verplichte vaccinatie zo goed als onder controle, maar wereldwijd is polio wel nog steeds aanwezig", zegt de professor. Al is het ook daar fel aan het dalen. "Sinds begin dit jaar hebben we nog maar vijf gevallen van polio wereldwijd geregistreerd."

Maar waarom is er dan nood aan een onderzoek naar een nieuw vaccin? "We hebben momenteel twee schitterende vaccins. Enerzijds is er het zeer veilige vaccin dat met spuit en naald wordt toegebracht en dat we in België kennen. Anderzijds is er het levend afgezwakte vaccin dat oraal wordt toegediend en dat vooral in ontwikkelingslanden wordt gebruikt. Dat vaccin heeft goed werk geleverd, maar heeft ook een groot nadeel. Er is namelijk één kans op het miljoen dat het net polio veroorzaakt. Vroeg of laat zullen er dus evenveel natuurlijke poliogevallen zijn als dat er zijn die komen door een vaccin."

"De Wereldgezondheidsorganisatie vraagt daarom dat iedereen met het veilige vaccin werkt, maar dat is duurder en je hebt een arts of een verpleegkundige nodig om het toe te dienen", zo klinkt het nog. "Vandaar dit hele project. We testen nu een nieuw oraal vaccin uit dat polio niet kan veroorzaken."