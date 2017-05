Op het Noorse eiland Spitsbergen is de Wereldzaadbank ondergelopen door gesmolten Noordpoolijs. Het gaat om een collectie van miljoenen kostbare plantenzaadjes. Er is geen schade aangericht aan de zadencollectie zelf, maar wetenschappers van de zaadbank zijn geschrokken. Zij zoeken nu in een sneltempo naar een manier om de zaadbank te redden.

De zaadbank, die in een berg is ingebouwd, moet door de koude temperaturen functioneren als een diepvriezer. In de bank liggen namelijk zaden van de belangrijkste gewassen en bomen ter wereld opgeslagen die de mensheid moeten beschermen bij grote kern- en natuurrampen. De constructie en uitrusting van de zaadbank moeten dus onverwoestbaar zijn. Maar de abnormaal warme temperaturen van afgelopen zomer en winter hebben geleid tot hevige regenbuien, waardoor het Noordpoolijs snel is beginnen te smelten. Het smeltwater is in de tunnel van de bank, en vervolgens in de kluis kunnen lopen waar de zaadjes liggen opgeslagen.