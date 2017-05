"Wat veel mensen niet weten is dat de vraag of we laat in de zomer nog een wespenplaag krijgen, afhangt van het weer in het voorjaar én de rest van de zomer. We beleefden dit jaar een droog en warm voorjaar, wat heel goed is voor de koninginnen. Zij zijn in maart, begin april ontwaakt uit hun winterslaap en kregen al meteen heel gunstige omstandigheden om heel veel nesten op te starten."

"In tegenstelling tot vorig voorjaar hebben we ook nog geen extreme weersomstandigheden gehad die nefast zijn voor de ontwikkeling van wespennesten. Denk aan intense regens en stevige onweders. Het lijkt dus goed te gaan voor wespen, maar het hangt dus ook af van de rest van de zomer. Als we vanaf nu tot juli, augustus slecht weer zouden krijgen, dan zou de groei van het wespenbestand nog terugvallen."