In dezelfde week waarin een boskaart in Vlaanderen opschudding veroorzaakt, brengt een groep wetenschappers in het tijdschrift Science goed nieuws over de bossen wereldwijd. Die zijn volgens hen liefst 467 miljoen hectare groter dan gedacht.

De wetenschappers trekken die conclusie op basis van gedetailleerde luchtbeelden van droge gebieden. Die zijn goed voor meer dan 40 procent van het totale aardoppervlak. Tegelijk zijn ze weinig onderzocht.

Op basis van Google Earth hebben de wetenschappers meer dan 200.000 stukken land onder de loep genomen. Ze stellen dat in 2015 1.327 miljoen hectare droog gebied voor meer dan 10 procent met bomen was bedekt. 1.079 hectare telde echt bos.

Die schatting ligt 40 tot 47 procent hoger dan eerdere schattingen en komt overeen met 467 miljoen hectare bijkomend bos. Als het cijfer klopt, telt de aarde in een klap 9 procent meer bos dan gedacht. De bossen in droge gebieden zouden samen dan ook even groot zijn als alle tropisch regenwoud en alle taiga.