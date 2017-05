Ze was begin vorig jaar niet uit het nieuws te slaan: de zikamug of de Aedes aegypti die het gelijknamige virus over de beide Amerika's en bij uitbreiding de hele wereld verspreidde. Vooral voor zwangere vrouwen was en is de ziekte gevaarlijk omdat die tot microcefalie of een verkleinde schedel van de foetus kan leiden.

Uit een studie van de Colorado State University in de VS blijkt nu dat de zikamug potentieel nog gevaarlijker is. In het diertje kan niet alleen het zikavirus overleven, maar ook het chikungunyavirus en het denguevirus en dit simultaan, zo hebben de wetenschappers ontdekt.

Concreet hebben ze de muggen in het laboratorium doelbewust met de drie virussen geïnfecteerd. Dat twee virussen zouden overleven, hadden ze verwacht omdat dit in de natuur wel vaker voorkomt. De wetenschappers dachten echter dat drie virussen niet simultaan in de mug zouden standhouden omdat ze elkaar zouden bekampen, maar toch bleven ze naast elkaar bestaan.