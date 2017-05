"Vondsten van kamelen of dromedarissen zijn erg zeldzaam in het West-Romeinse Rijk", aldus Cosyns. "Ze worden meestal aangetroffen op drukke handelsroutes, wat doet vermoeden dat ze vooral als lastdier werden gebruikt. In de literatuur vinden we ook aanwijzingen voor militair gebruik. In het geval van de Tongerse dromedaris werd die wellicht ingezet voor transport op de handelsroute tussen Keulen en Boulogne-sur-Mer of tussen Nijmegen en Metz", aldus Cosyns. "Ze waren namelijk heel mobiel en werden speciaal ingezet op moeilijk gangbaar terrein."

Het is nog maar de tweede vondst van een Romeinse dromedaris of kameel op het Belgische grondgebied. In 2007 werden ook in Aarlen al enkele beenderfragmenten opgegraven, ook daar op een belangrijke handelsroute. Verder zijn er enkele geïsoleerde vondsten, van Hongarije tot Engeland.