Volgens professor Rupert Sutherland van de Victoria Universiteit van Wellington, die de proefboringen leidde, "kan de vondst economisch heel belangrijk zijn voor Nieuw-Zeeland". De Alpine Fault loopt honderden kilometers lang doorheen het Zuideiland en zou dus enorme hoeveelheden van dat heet water kunnen bevatten.

Op een diepte van 630 meter bereikt dat een temperatuur van 100 graden Celsius. Normaal bereikt water dat slechts op een diepte van drie kilometer. Die hoge temperatuur is het kookpunt aan de oppervlakte, maar niet ondergronds omdat het water daar onder erg hoge druk staat. Met de stoom van dat water zou nu elektriciteit kunnen opgewekt worden voor de zuivelindustrie in dat deel van het land. Melk en melkpoeder horen bij de belangrijkste uitvoerproducten.

Professor Sutherland ziet twee mogelijkheden voor het warme water. Of dat wordt opgewarmd door het opstuwen van hete rotsen uit de diepte van de aarde of het gaat om smeltwater van de gletsjer dat verhit wordt in contact met warm gesteente.

Nieuw-Zeeland betrekt nu al 15% van zijn energie uit geothermische bronnen, meestal in de regio Taupo op Noordeiland. De Alpine Fault is één van de actiefste breuklijnen ter wereld en er vinden regelmatig aardbevingen plaats. In dat deel van het land zijn er echter weinig grote steden, wat het risico vermindert.