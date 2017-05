Zo'n 66 miljoen jaar geleden sloeg een enorme asteroïde in op de aarde, in de omgeving van wat nu het Yucatan-schiereiland in Mexico is. Wetenschappers zijn het er grotendeels over eens dat de impact het uitsterven tot gevolg had van alle landdinosauriërs en zo'n 80 procent van alle diersoorten die op dat moment leefden.

De gebeurtenis, die de wereld waarin we leven mee bepaald heeft, blijft wetenschappers boeien. Enkele Britse paleontologen hebben nu een uitgebreid onderzoek uitgevoerd van de plaats waar de asteroïde insloeg. Hun conclusies werden gisteren voorgesteld in de BBC-documentaire "The day the dinosaurs died".