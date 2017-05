Een mastodont van 5,4 meter lang die ooit meer dan 1.000 kilo woog en zowat 112 miljoen jaar geleden op de aarde rondliep: dat is de dinosaurus uit de familie van de Nodosauridae die sinds kort in het Royal Tyrrell Museum in de Canadese provincie Alberta staat opgesteld.

Het beest is in 2011 bij toeval bij graafwerken in een mijn ontdekt en is zonder meer uniek. Niet alleen gaat het om een nieuwe soort in zijn familie, nooit eerder is een gepantserde dinosaurus ontdekt die zo goed is bewaard gebleven.

Zo is het lichaam van het dier bijna helemaal in 3D waarneembaar en zijn ook tal van uiterlijke kenmerken zoals schubben en indrukwekkende uitsteeksels zijn quasi-intact. Hierdoor lijkt het alsof de dinosaurus pas gisteren zijn laatste adem heeft uitgeblazen.

Om dit prachtige resultaat te bereiken, moesten archeologen wel eerst alle gesteente waarin het fossiel was ingebed verwijderen om alle puzzelstukjes vervolgens tot 1 geheel samen te leggen. Hiervoor waren liefst 7.000 werkuren nodig.

(Lees voort onder video)