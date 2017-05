Het is een vervelende kwaal die zowat 1 op de 5 Belgen in meerdere of mindere mate treft: migraine, een ziekte die mensen onder meer een barstende hoofdpijn kan geven en hen volkomen van de kaart kan vegen. Osteopaat Thomas D'Havé weet alles over de aandoening en waagde zich vanavond in de studio van "Van Gils & Gasten" aan een boude uitspraak: migraine heeft ook enkele voordelen.

"Mensen met migraine hebben gevoeligere zintuigen dan anderen", zei hij. "Statistisch hebben ze hierdoor minder ongevallen omdat ze gevaar ruiken. Spreekwoordelijk dan, ze zijn gewoon alerter en meer gefocust."

Ook de evolutionaire geneeskunde heeft een voordeel van migraine achterhaald. "Die geneeskunde gaat na bij welke mensen migraine vaker voorkomt en ook welke fenomenen vaak samen met die migraine voorkomen. Daaruit blijkt dat mensen met migraine langer leven, gemiddeld 7 jaar."

"Nog een voordeel: als het lichaam een bacterie binnenkrijgt, dan doet het er alles aan om te verhinderen dat die de hersenen infecteert door de bloed-hersenbarrière af te sluiten. Mensen met migraine hebben een grotere capaciteit om dat te doen."