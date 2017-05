De mammoet is uitgestorven omdat de prehistorische mens de diersoort al te intensief heeft bejaagd: zo gaat de populaire verklaring voor het verdwijnen van de kolossen al jaren. Die blijkt nu bezijden de waarheid, zo beweren Russische, Australische, Amerikaanse, Canadese en Noorse wetenschappers.

Zij hebben bewijs gevonden dat de mammoet aan veranderingen in vegetatie en voedseltekort ten onder is gegaan, vertelt hoofdonderzoeker van het Institute of Plant and Animal Ecology in Rusland Pavel Kosintsev aan persagentschap TASS.

"We wilden veranderingen in ecologische niches van verschillende mammoetensoorten onderzoeken, dus hebben we de isotopen in de botten van mammoeten onderzocht die in verschillende periodes in Europa, Azië, Noord- en Zuid-Amerika leefden", zegt hij. "Dit leverde steeds hetzelfde resultaat op: op het einde van het tijdperk van de mammoet, tussen 10.000 en 14.000 jaar geleden, steeg het aantal stikstofisotopen sterk. Dat betekent dat de bodem steeds vochtiger werd."