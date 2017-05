"We maakten een klein toestelletje dat bestaat uit twee kamers die gescheiden worden door een membraan", legt onderzoeker Sammy Verbruggen, een van de projectleiders, uit. "In het ene kamertje wordt de lucht gezuiverd, in het andere kamertje wordt waterstofgas opgeslagen, een afbraakproduct van het zuiveringsproces."

De kracht zit hem in het membraan. Daar hebben de wetenschappers gespecialiseerde nanomaterialen op aangebracht. Die dienen als katalysatoren voor de chemische processen in de twee kamers. Terwijl in de ene kamer de lucht gezuiverd wordt, wordt in de andere kamer waterstofgas uit de afbraakproducten gehaald. "Dat waterstofgas kan worden opgeslagen en later als brandstof gebruikt, zoals bijvoorbeeld nu al wordt toegepast in enkele waterstofbussen van De Lijn", legt Verbruggen uit.

Opvallend: het enige wat nodig is om het toestelletje te doen werken, is zonlicht. De processen die de basis vormen voor de nieuwe technologie zijn dan ook vergelijkbaar met die van zonnepanelen. Het enige verschil is dat er nu niet rechtstreeks elektriciteit geproduceerd wordt, maar lucht wordt gezuiverd, terwijl de opgewekte energie wordt opgeslagen in waterstofgas.