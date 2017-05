IJsbergen als bron van drinkwater in de bloedhete Golf-regio: het lijkt science fiction, maar het kan binnenkort realiteit worden. Het grootste deel van het zoete water op onze planeet is te vinden in het ijs op en rond Antarctica.

Door de klimaatopwarming slaan geregeld grote ijsbergen los, die daarop naar warmere oorden drijven en geleidelijk wegsmelten. Een bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten wil nu een eind maken aan deze verspilling van drinkwater en heeft het plan opgevat om losgeslagen ijsbergen naar de Arabische Zee te slepen en daar drinkwater te maken van het ijs van die drijvende ijsgevaartes. Het gesmolten ijs zou dan uiteraard wel moeten worden gezuiverd, voor het als drinkwater kan worden geconsumeerd.

Mooi meegenomen is dat het klimaat rond de Arabische Zee kan veranderen door de aanwezigheid van ijsbergen, waardoor er meer regen kan vallen in de regio. Daardoor zouden sommige woestijnen tot groene vlaktes kunnen worden getransformeerd.

Het lijkt allemaal poepsimpel, maar zo eenvoudig is het nu ook weer niet. Zo heb je een uiterst krachtige sleepboot en ultra-sterke sleeptouwen nodig. Bovendien kan zo'n ijsberg kantelen in het zeewater, en dat kan leiden tot enorme golven. Zo'n operatie zou ook erg duur kunnen zijn, en dat misschien nog wel de grootste hinderpaal.

Bekijk hieronder het promotiefilmpje van het bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten. Let op een foutje in de animatie: er leven namelijk geen ijsberen in Antarctica.