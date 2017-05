In westerse landen, waar het eten van sushi en rauwe vis een culinaire trend is, stellen dokters steeds vaker de 'haringziekte' vast. De haringziekte (anisakiasis) is een parasitaire infectie van het maag- en darmkanaal, én wordt veroorzaakt door het eten van rauwe of slecht gebakken vis, zoals sushi. Dat blijkt uit onderzoeksresultaten op de wetenschapswebsite BMJ Case Reports, waarin dokters onder meer wijzen op het medische verhaal van een 32-jarige man uit Lissabon.

De man trok naar het ziekenhuis en klaagde dat hij al een week last had van koorts en hevige maagpijn. De Portugese dokter Joana Carmo, gespecialiseerd in het uitvoeren van gastroscopieën, voerde een bloedanalyse uit waaruit bleek dat hij een infectie had in de darmen.

De man vertelde Carmo dat hij sushi had gegeten. Daarop voerde ze vervolgens een kijkoperatie uit in de maag, en ontdekte ze een parasiet op de maagwand. De parasiet werd verwijderd en onderzocht, en bleek een anisakis te zijn. "Dat is een worm die voorkomt in rauwe of slecht doorbakken zalm, haring, heilbot, makreel en inktvis", aldus Carmo.