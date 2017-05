Wat moet er dan wel gebeuren? "Wat als een paal boven water staat, is dat we moeten vermijden dat plastic in de zee terechtkomt", zegt Meysman. "Dat is de clou. Er is echt een cultuuromslag nodig. We moeten veel bewuster zijn van onze omgang met plastic."

Hij verwijst naar grote schepen die afval gewoon overboord dumpen en dwarrelnetten die in de oceanen blijven ronddrijven. "De toevoer moet gestopt worden, anders spreken we over een pleister op een houten been." Een taak voor overheden en bedrijven, maar ook iets waar we als consumenten allemaal aandacht voor kunnen hebben.

"Het idee dat plastic afval is daar moeten we vanaf. Plastic is een grondstof. We moeten volop inzetten op hergebruik", zegt Meysman ook. "Wat we nu als afval beschouwen moeten we als zien als grondstoffen."