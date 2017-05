Intussen wordt er voort getest. Zo ligt er al sinds vorig jaar een kleine plasticvangende arm in de Noordzee, voor de kust van Scheveningen. Dat project had wel af te rekenen met technische moeilijkheden. Later dit jaar zou getest worden voor de Amerikaanse westkust.

The Ocean Cleanup, dat werkt met zo'n 65 onderzoekers en technici, richt zich in eerste instantie op de grootste 'plastic soep' ter wereld, die in de Stille Oceaan tussen Hawaii en Californië. Als die is opgeruimd, komen de andere afvalbergen in zee aan de beurt. Slat denkt dat ze binnen 5 jaar 50 procent van het plastic in de Stille Oceaan kunnen opruimen. Hij voorspelt ook dat rond 2050 de oceanen helemaal schoon kunnen zijn, als er geen plastic meer bijkomt.