Bij ongeveer 25 procent van de borstkankerpatiënten verspreidt de kanker zich naar andere organen, meestal met de dood als gevolg. Wetenschappers zoeken nog steeds naar doelgerichte manieren om uitzaaiingen of "metastase" te voorkomen. Tot nu toe zonder succes.

Om zich te kunnen verspreiden, passen kankercellen hun manier van werken aan. Hoe de stofwisseling van de cellen dit aanpassingsproces ondersteunt, was tot nu toe niet geweten. Het internationaal onderzoeksteam, onder leiding van professor Sarah-Maria Fendt (VIB-KU Leuven), ontdekte nu dat uitzaaiende borstkankercellen hun energie halen uit een ander metabolisme dan normale cellen en niet-uitzaaiende kankercellen.

"We stelden vast dat de stofwisseling op basis van proline hoger is in uitzaaiende borstkankercellen dan in primaire borstkankercellen. Gezonde cellen hebben trouwens helemaal geen proline nodig. Bovendien zijn we er ook in geslaagd om dit metabolisme tegen te gaan, door het eiwit te blokkeren dat het proces aanstuurt. Dit eiwit, genaamd Prodh, kan dus een uitstekend nieuw doelwit vormen voor nieuwe therapieën", zegt Fendt.

De ontdekking is belangrijk om op termijn nieuwe strategieën te ontwikkelen om de uitzaaiing van borstkanker te voorkomen. "Een doorbraak in onderzoek betekent niet hetzelfde als een doorbraak in de geneeskunde. De verwezenlijkingen van VIB-onderzoekers kunnen de basis vormen voor nieuwe therapieën, maar het ontwikkelingstraject neemt nog jaren in beslag", zegt het VIB.