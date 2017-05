Beter voor de lijn is het in elk geval niet, zo concluderen Spaanse onderzoekers van het Instituto de Investigación Sanitaria La Fe in Spanje. Ze vergeleken 655 conventionele producten met glutenvrije alternatieven. Het gaat dan vooral om graanproducten zoals brood, pizza, ontbijtgranen en koekjes.

Gemiddeld bleken glutenvrije broden meer dan dubbel zoveel vet en twee tot drie keer minder proteïnen te bevatten dan gewone broden. Bij koekjes kwamen ze tot gelijkaardige resultaten. Glutenvrije pasta bevatte minder suikers, maar ook maar de helft van de proteïnen van standaard-pasta.

Hoofdonderzoeker Joaquim Calvo Lerma waarschuwt daarom voor een verhoogd risico op obesitas bij mensen die kiezen voor glutenvrije vervangers, in het bijzonder bij kinderen omdat producten als ontbijtgranen en koeken voor hen een belangrijk deel van de voeding vormen.

Daarbij moet natuurlijk wel gezegd worden dat je gewicht in de eerste plaats afhangt van de voedselkeuzes die je maakt en de hoeveelheden die je eet, of dat nu is in een voedingspatroon met gluten of een zonder gluten.

Calvo Lerma roept de producenten op om te kiezen voor gezondere grondstoffen met een betere voedingswaarde, bijvoorbeeld boekweit in de plaats van maïsmeel of aardappelzetmeel. De consumenten roept hij op om goed te vergelijken in de winkel en de variant te kiezen met het laagste vetgehalte.