Veel Belgen hebben een zittende job, en verzamelen zo snel heel wat zittijd op de teller. De VDAB ondersteunt daarom deze bewustmakingscampagne. "60% van de Belgen heeft een zittende job. Tijdens onze werkdag onderbreken we die langere zitperiodes amper 4 of 5 keer. Dat betekent dat we letterlijk vastroesten in onze job", zegt Fons Leroy in "De ochtend". "Dat is zowel nefast voor onze gezondheid, als voor de werksfeer en de creativiteit binnen onze job."

Toch maken enkele kleine ingrepen op dagelijkse basis al een groot verschil. "Je kan bijvoorbeeld consequent de trap nemen in plaats van de lift. Vergaderingen hoeven niet per se zittend te verlopen. En je hoeft je collega's niet per se te mailen of te bellen: stap gerust eens naar hen toe", aldus Leroy.