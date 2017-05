Computers die leren bestaan al. Maar zij kosten handenvol rekentijd en enorm veel energie. Imec, de Belgische onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie, is er nu voor het eerst in geslaagd bestaande geheugentechnologie aan te passen voor deze toepassing en in een chip in te bouwen.

Klassieke chips herhalen wat een programmeur heeft geïnstalleerd. Bij de door Imec ontwikkelde zelflerende chip is dat niet meer nodig. "De chip kan uit een massa gegevens patronen herkennen en kan daar op voortbouwen, net zoals een kind leert dingen doen", legt Verkest uit.